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İSPANYA-İNGİLTERE EURO 2024 MAÇI CANLI İZLE! HD, şifresiz maçı izleme linki

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Euro 2024 turnuvasında İspanya ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Futbol severler maçı canlı ve HD kalitesinde izleyebilirler. İspanya İngiltere maçı canlı izle! araştırması yapılıyor. Peki, TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Futbol severlerin merakla beklediği İspanya - İngiltere maçının yayın kanalı ve canlı izleme linki araştırılıyor.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI İZLE

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayınız.

İSPANYA-İNGİLTERE EURO 2024 MAÇI CANLI İZLE! HD, şifresiz maçı izleme linki

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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