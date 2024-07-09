İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İspanya Fransa maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya Fransa maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya Fransa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya Fransa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya Fransa maç özeti haberimizde...

İSPANYA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

İspanya Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İSPANYA - FRANSA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İspanya Fransa maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İSPANYA - FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Fransa maçı 2-1'lik İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMANDI?

İspanya Fransa maçı 9 Temmuz 2024 Salı günü oynandı.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Fransa maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.