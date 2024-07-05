Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. İspanya elendi mi, İspanya yarı finale çıktı mı EURO 2024?

İSPANYA ELENDİ Mİ, İSPANYA YARI FİNALE ÇIKTI MI EURO 2024?

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor.

Avrupa futbol şampiyonaları tarihinin 3'er kezle en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için saat 19.00'da Stuttgart Arena'da karşı karşıya gelecek.

Turu geçe taraf İspanya Almanya maçı sonrası belli olacak.