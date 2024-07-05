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İspanya Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Almanya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya Almanya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya Almanya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya Almanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya Almanya maç özeti!

İspanya Almanya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya Almanya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya Almanya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya Almanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya Almanya maç özeti...

İSPANYA - ALMANYA MAÇ ÖZETİ

İspanya Almanya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İspanya Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Almanya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İspanya Almanya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Almanya maçı 1-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMANDI?

İspanya Almanya maçı 5 Temmuz 2024 Cuma günü oynandı.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Almanya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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