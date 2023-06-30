İslim Kebabı tarifi! Masterchef İslim Kebabı (Kürdan Kebabı) nasıl yapılır? İslim Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İslim Kebabı diğer ismi ne?

Masterchef 30 Haziran yarışmasında şefler tarafından İslim Kebabı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef İslim Kebabı nasıl yapılır? İslim Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İslim Kebabı yemeğinin tarifi İslim Kebabı nasıl yapılır? İslim Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İslim Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel İslim Kebabı yemek tarifi nasıldır? İslim Kebabı yemeği nasıl yapılır? İslim Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İslim Kebabı tarifi! İslim Kebabı nedir, ne demek? Masterchef İslim Kebabı nasıl yapılır? İslim Kebabı hangi ülkenin yemeği?

İSLİM KEBABI NEDİR, DİĞER ADI NE?

İslim Kebabı, Kürdan Kebabı olarak da bilinmektedir. İslim kebabı, patlıcan ve köfteyle evlerde kolaylıkla yapılabilen bir kebaptır.

İSLİM KEBABI (KÜRDAN KEBABI) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilo patlıcan

1 kilo kıyma

Yarım kilo domates

Yarım kilo biber

Kıyma harcı ( yeterince soğan, sarımsak, baharat, galeta unu, yumurta)

İki yemek kaşığı salça

Tuz

İSLİM KEBABI (KÜRDAN KEBABI) NASIL YAPILIR?

Kıyma harcı hazırlanıp, köfte yoğrulur. Patlıcanlar uzun şerit halinde kesilip tuzlu suda acısı çıkıncaya kadar bekletilir. Bu arada köfteler kızartılıp bir kaba alınır. Patlıcanlarda kızartılır ve fazla yağı kağıt havlu ile alınır. İki dilim patlıcan artı şeklinde üst üste konulur ve ortasına köfte koyulup kenarları kapatılır. Üzerine bir dilim halka domates ve biber de koyularak kürdan batırılır. Salça sulandırılıp üzerine dökülür ve tepsi fırına verilir.