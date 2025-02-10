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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU | İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU | İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?
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İŞKUR, gençlerin istihdamını artırmak ve kariyer hedeflerini desteklemek amacıyla İŞKUR Gençlik Programı başvurularını başlattı. Gençlere özel hazırlanan bu program, mesleki deneyim kazandırmanın yanı sıra istihdam fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur ve kimler bu programdan yararlanabilir?

Gençlere yönelik fırsatlar sunan İşkur, her yıl düzenlediği bu programla iş dünyasına adım atmak isteyenlere çeşitli eğitimler ve staj imkânları sağlıyor. İŞKUR Gençlik Programı, kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeler arasında yer alıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvuru sırasında adaylardan temel kişisel bilgiler ve eğitim durumu gibi bilgilerin beyan edilmesi gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, programa kabul edilen adaylar çeşitli eğitim ve iş fırsatlarına yönlendiriliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU | İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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