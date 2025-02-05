İskenderun Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İskenderun Trabzonspor ZTK maç özeti!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, İskenderun Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve golleri nereden izlenir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte İskenderunspor Trabzonspor maç sonucu ve özeti…

İSKENDERUN TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında, İskenderunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 5 Şubat 2025 tarihinde İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynandı. Maç 2-2 berabere bitti.

İSKENDERUN TRABZONSPOR ZTK MAÇ ÖZETİ

27. dakika: İskenderunspor, Muhammet Beşir'in golüyle 1-0 öne geçti.

50. dakika: Trabzonspor, Arseniy Batagov'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

55. dakika: İskenderunspor, Muhammet Beşir'in ikinci golüyle tekrar öne geçti ve skor 2-1 oldu.

70. dakika: Trabzonspor, Enis Destan'ın golüyle skoru 2-2'ye eşitledi.