Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun Limanı yangın söndü mü?

Gündem Haberleri

İskenderun Limanı yangın söndü mü?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde ağır yıkıma yol açtı. İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangın da dünden bu yana devam ediyordu. Peki, İskenderun Limanı yangın söndü mü?

MSB: 'Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı'MSB: "Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı"
İSKENDERUN'DA 41 SAAT SONRA GELEN MUTLULUKİSKENDERUN'DA 41 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
Çanakkale'den ikmal ve yardım malzemelerini alan 'Nene Hatun' İskenderun'a hareket edecekÇanakkale'den ikmal ve yardım malzemelerini alan 'Nene Hatun' İskenderun'a hareket edecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi. TSK'ya ait helikopter ve uçakları havadan müdahale etti. Peki, İskenderun Limanı yangın söndü mü?

İSKENDERUN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde İskenderun Limanı'nda da depremin ardından konteynerlar devrildi. Konteynerların devrilmesiyle birlikte limanda yangın çıktı. Dünden bu yana devam eden yangından güzel haber geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile limandaki yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İskenderun Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title