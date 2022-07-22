İrmik Helvası tarifi! 22 Temmuz Masterchef İrmik Helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası yemek tarifi! İrmik Helvası için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İrmik Helvası tarifi oldu. Peki en güzel İrmik Helvası yemek tarifi nasıldır? İrmik Helvası yemeği nasıl yapılır? İrmik Helvası için gerekli malzemeler nelerdir?

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli tercih etmezseniz 1 bardak olarak kullanabilirsiniz. )

2 su bardağı su

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavaya tereyağı koyulur. İrmik altın sarısını biraz geçene kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra yeteri miktar %50 si kadar süt veya su koyulur. Sonra şekeri ilave edilir. Akabinde tencerenin kapağı kapatılır ve dinlenmeye bırakılır.

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alalım.

Eridikten sonra irmiği ekleyelim.

Orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte olacak şekilde 3 dakika karıştırarak kavuralım.

3 dakika geçtikten sonra 3 4 dakika daha kısık ateşte kavuralım.

İrmiğin rengi sütlü kahve rengine dönecektir. Bu kavrulduğunu gösterir. Bu renkten daha az kavrulmasını isterseniz ona göre erken alabilirsiniz.

Kavrulduktan sonra şekeri ekleyelim, yaklaşık 4 dakika şekerle kavuralım.

Şekerle kavrulduğu anda yanmaması için dikkatli ve hızlı olalım.

Yaklaşık 10 dakika kavrulan irmiğin altını kısıktan normale alıp su ekleyelim. Su sıçramasına da dikkat ediniz.

Su kaynadıktan sonra, ocağı tekrar kısığa alalım. Biraz daha karıştırdıktan sonra irmik helvası hazır oluyor.

Afiyet olsun.