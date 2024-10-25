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İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor?

İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor?
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Durum böyleyken milli futbolcunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi William D'Avila, açıklamalarda bulundu. D'Avila, "Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi. İrfan Can, yeni sözleşmesinin uzatılmaması durumda devre arası transfer döneminde diğer takımlarla görüşme gerçekleştirebilir. Peki, İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor?

İRFAN CAN KAHVECİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" ifadelerini kullandı.

OCAKTA DİĞER TAKIMLARLA GÖRÜŞME YAPABİLECEK

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Transfer olan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile henüz sözleşme imzalamadı. İrfan Can Kahveci, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle diğer kulüplerle transfer görüşmesinde bulunabilecek.

SEZON PEFORMANSI

Sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 459 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. İrfan Can, son milli maçlarda attığı goller dikkatleri üzerine çekmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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