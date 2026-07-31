Icardi sevgilisini havaya kaldırdı! Spor salonundaki anlar dikkat çekti

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu, sevgilisi China Suárez ile birlikte yaptığı antrenmandan görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Icardi, sosyal medya hesabına sevgilisiyle spor yaptığı anlara yer verdi. İkilinin spor salonundaki eğlenceli anları dikkat çekti.

SEVGİLİSİYLE SIRA DIŞI ANTRENMAN

Paylaşılan videoda Mauro Icardi'nin, sevgilisi China Suárez'i göğsünde kaldırarak antrenman yaptığı görüldü. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle yaptığı bu farklı egzersiz anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çift, paylaşımın üzerine “Böyle antrenman yapmak bir zevk” notunu ekledi.

Son dönemde haklarında ayrılık iddiaları çıkan Mauro Icardi ve China Suárez, yaptıkları bu paylaşımla birlikte görüntü vermeye devam ettiklerini gösterdi.

Kaynak: Haberler.com