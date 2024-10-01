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Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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INTER KIZILYILDIZ MAÇI KAÇ KAÇ?

Inter Kızılyıldız maçı 1-0'lık Inter üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

INTER KIZILYILDIZ MAÇI CANLI YAYIN

Inter Kızılyıldız maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Inter Kızılyıldız maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

INTER KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Kızılyıldız maçı saat 22.00'de başlayacak.

INTER KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

Inter Kızılyıldız maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

INTER KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Kızılyıldız maçı tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

INTER KIZILYILDIZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Kızılyıldız maçı Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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