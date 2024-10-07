Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı?

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, 40 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Gelişme sonrası Iniesta futbolu bıraktı mı, merak edildi.

INİESTA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Barcelona'da 16 yıl boyunca faaliyet gösteren ve kulüpteki en önemli oyunculardan biri haline gelen Iniesta, Katalonya ekibinin formasını 648 kez giydi. 2018 yazında duygusal bir veda ile Barcelona'dan ayrılan Iniesta, kariyerine Vissel Kobe'de devam etme kararı almıştı.

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekliliğini duyurdu.

INİESTA BAŞARILARI

İspanyol oyuncu kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 LaLiga, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 6 Copa del Rey, 7 İspanya Süper Kupası, 1 Japonya J1 Ligi Şampiyonluğu, 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sevinci yaşadı.