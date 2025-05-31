İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu
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İngiltere'nin önde gelen finans şirketlerinden Standard Chartered, altın fiyatları hakkında yeni bir tahminde bulundu. Şirket, altının önümüzdeki aylarda 3.100 doları görebileceğini ve 12 ay içinde 3.500 dolara ulaşabileceğini öngördü.

İngiliz finans devi Standard Chartered, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda altın fiyatlarına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. Banka, önümüzdeki 1-3 ay içinde altının ons fiyatının 3.100 DOLARA YAKLAŞMASINI bekliyor. Bu beklenti, sert yükselişlerin ardından oluşan teknik duraklama modellerine dayanıyor.

MERKEZ BANKALARI HAREKETE GEÇİYOR

Finans kuruluşuna göre merkez bankalarının yeniden hızlanan altın talebi, fiyatlar üzerinde belirleyici olacak. Önümüzdeki 12 ayda altının 3.500 doları görebileceği öngörülüyor. Bu, küresel piyasalarda altının yeniden en güvenli liman olarak konumlandığını gösteriyor.

NİSAN'DA TARİHİ REKOR KIRILDI

Altının ons fiyatı, Nisan ayında ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle 3.500dolara kadar tırmanmıştı. Bu rakam, altın tarihinde yeni bir zirve olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu zirve uzun süreli olamadı.

TARİFE HABERİ FİYATLARI GERİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftayı 3.357 dolar seviyesinden kapatan altın, hafta sonu gelen ABD-AB tarife anlaşması haberiyle düşüşe geçti. ABD, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelendiğini açıkladı. Bu erteleme, küresel piyasalarda belirsizliği ve dengesizliği artırdı.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Analistler, 3284 doların destek seviyesi olduğunu belirtiyor. Bu seviye kırılırsa, 3266-3251 dolara aralığına geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü direnç noktaları ise 3316 ve 3335 dolar olarak öne çıkıyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

3500 dolar olursa 123 kilo altinim var o zaman satarim

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