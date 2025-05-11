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Immobile'den geleceğiyle ilgili çok net açıklama

Immobile'den geleceğiyle ilgili çok net açıklama
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Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan golcü geleceğiyle ilgili konuşarak, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum'' dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4*1 mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''İYİ İŞLER YAPIYORUZ''

Maçla ilgili konuşan yıldız isim Immobile, "İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kendi durumuyla ilgili konuşan İtalyan golcü, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM''

Geleceği hakkında da konuşan Immobile, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Süper Lig
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