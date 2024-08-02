Imane Khelif trans mı? (Erkek mi Kadın mı) Imane Khelif kimdir, cinsiyeti ne, kaç yaşında, nereli?

Imane Khelif trans mı? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekildi. Peki, Imane Khelif trans mı, erkek mi, kadın mı? Imane Khelif cinsiyeti ne merak ediliyor. İşte, Imane Khelif kimdir? Detaylar haberimizde...

IMANE KHELİF KİMDİR?

Kadınlar boks 66 kilodaki tartışmalı müsabaka Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekildi. Geçen yıl Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi sebebiyle dikalifiye edilen Khelif'in olimpiyatta yarışması tartışma konusu olmuştu. Tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir.

İTALYAN BOKSÖR 46. DAKİKADA SAHADAN ÇEKİLDİ

Imane Khelif'in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini sahadan çekildi. İtalyan boksör, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı. Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

"BU KADAR SERT YUMRUK YEMEDİM"

Mücadelenin ardından İtalyan basınına gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulunan Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" ifadelerini kullandı.

CİNSİYETİ TARTIŞILIYOR

Cezayirli Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi. Cinsiyeti tartışılan sporcunun "trans" olduğu iddia ediliyor. İtalyan kamuoyunda ise Khelif'in biyolojik olarak bir erkek olduğu ve olimpiyatta yarışmaması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

BAŞBAKAN MELONI DE TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

Konuyla ilgili konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "Çok üzgünüm. Dün Carini ile konuştuğumda bana savaşacağım demişti. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Bu tür şeylerde adanmışlık, kafa ve karakter de kesinlikle önemlidir ancak eşit şartlarda rekabet edebilmek de önemlidir ve benim bakış açıma göre dengeli bir eşleşme değildi" dedi.