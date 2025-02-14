Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in yerini dolduracak ismi belirlediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Adı sık sık Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi?

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'da Dries Mertens sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanırken, yönetim oyuncunun yerini kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor.

İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Almanya'dan da tanıdığı Kaan Ayhan'dan sarı-kırmızılı takımla ilgili bilgi aldığı iddia edildi.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Manchester City formasıyla 33 maçta 2.016 dakika süre alan İlkay Gündoğan, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.