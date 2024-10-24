İlaç fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak?

Türkiye'de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru, önemli bir artışla güncellendi. Ekim ayında yapılan düzenleme ile euro kuru yüzde 23,5 oranında artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte ilaç fiyatlarında önemli bir yükselme yaşanacak. Yeni fiyatlar 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İLAÇ FİYATLARINA ZAM GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru ekim ayında yeniden değerlendirildi ve yüzde 23,5 oranında artırıldı. Euro kurunun Türk Lirası karşılığı 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi. Bu artış, ilaç sektöründe fiyatların yükselmesine yol açtı ve piyasadaki tüm beşeri tıbbi ürünlerde fiyat değişikliklerine neden oldu. Karar, ilaç fiyatlarına yönelik uzun süredir beklenen bir düzenlemenin parçası olarak hayata geçirildi.

2025 yılı için ise ek bir değerlendirme yapılmayacağı açıklandı. Bu kapsamda 2025 yılında da ilaç fiyatlarının belirlenmesinde aynı euro kuru kullanılacak. Böylece, 2025 yılı boyunca aynı fiyatlandırma kriteri geçerli olacak ve ek bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Ayrıca, güncellenen euro değeriyle birlikte ilaçlarda kullanılan gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de yeniden düzenlendi. Buna göre fiyat korumalı ürünler için barem değeri 74,72 TL, diğer ürünlerde ise 39,05 TL olarak belirlendi. Bu baremler, ilaçların fiyatlarının hesaplanmasında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

İLAÇ ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İlaç fiyatlarına yapılan zam, 25 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, euro kurunda yapılan yüzde 23,5'lik artış sonrası ilaç fiyatları yeni kur üzerinden hesaplanarak piyasaya sürülecek. Fiyat artışıyla birlikte, hastalar ve sağlık sektörü yeni zamlı ilaç fiyatlarıyla karşılaşacak.

Bu fiyat güncellemesinin ardından, ilaç sektörü ve vatandaşlar, yıl sonuna kadar başka bir fiyat değişikliği olmayacağını göz önünde bulundurabilecekler. Euro kuru sabit kalacağı için 2025 yılı boyunca da bu yeni zamlı fiyatlar uygulanmaya devam edecek.