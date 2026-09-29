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Iğdır'da sorgum-sudan otu üretiminde dekarda ortalama 14 ton verim elde edildi

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Iğdır'da sorgum-sudan otu üretiminde dekarda ortalama 14 ton verim elde edildi
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Iğdır'da yem maliyetlerini düşürmek için yürütülen projede hibeli sorgum-sudan otu tohumları yaklaşık 500 dekarlık alanda ekildi. İklimin uygun gitmesiyle üreticiler üç biçim yaptı, dekardan ortalama 14 ton ürün elde edildi.

Iğdır’da hayvancılığın önemli girdilerinden biri olan yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sorgum-sudan otu üretimi destekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında üreticilere hibeli olarak dağıtılan tohumlar, yaklaşık 500 dekarlık alanda toprakla buluşturuldu.

İklim koşullarının da uygun seyretmesiyle üreticiler, ekimi gerçekleştirilen sorgum-sudan otu tarlalarında bu yıl üç kez biçim yaptı. 

Üç biçimin sonunda dekardan ortalama 14 ton ürün elde edildi.

Iğdır İl Tarım Müdürü Ahmet Tingiş, kentin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek, yem bitkileri başta olmak üzere farklı ürünlerin üretimini desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Tingiş, “Doğunun Çukurovası olarak bilinen Iğdır’da şu an üretimi elimizden geldiği kadarıyla hem yem bitkilerinde hem de diğer ürünlerde destekliyoruz. Özellikle Çayır Mera Şube Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz proje kapsamında geçen yıl üreticilerimize hibeli olarak sorgum-sudan otu tohumu dağıttık. Yaklaşık 500 dekarlık üretim alanında tohumlarımız ekildi” dedi.

Üreticilerin bu yıl iklim koşullarının da olumlu gitmesiyle üç biçim gerçekleştirdiğini belirten Tingiş, “Üç biçimin sonucunda ortalama dekara 14 ton gibi bir üretim gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Sorgum-sudan otunun özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde önemli bir yem kaynağı olduğunu belirten Tingiş, üreticilere uygun arazilerinde bu ürünü yetiştirmelerini tavsiye etti.

Tingiş, ürünün biçimden sonra yeniden gübreleme ve sulama yapılarak tekrar biçilebildiğini belirterek, “Üreticimiz hasadını ve biçimini yaptıktan sonra tekrardan gübresini ve suyunu kullanarak ikinci biçimi, arkasından aynı uygulamayla üçüncü biçimi gerçekleştirebilir. Bu şekilde verimli topraklarımızdan daha fazla faydalanabiliriz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tingiş, tüm üreticilere bereketli ve kazasız bir üretim sezonu diledi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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