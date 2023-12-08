Galantasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başladı. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler. Icardi'de maçta 3.golü attı. Peki, Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması!

ICARDİ KAÇ GOL ATTI

Icardi bu yıl 12 gole ulaştı ve gol krallığında zirvede yer alıyor.

SERIE A'DA İKİ KEZ GOL KRALI

Hem altyapısında hem de A takımında totalde iki buçuk sezon geçiren Icardi, ardından kariyerinin en iyi performansını sergileyeceği Inter'e 13 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

Inter'de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

2019-2020 sezonunda İtalya kariyerine nokta koyan dünyaca ünlü santrfor, Paris Saint Germain'e kiralık olarak transfer oldu ve ertesi sezonda 50 milyon Euro bonservis karşılığında PSG'ye kalıcı olarak katıldı. Icardi Paris temsilcisinde 92 maça çıkarak 38 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. PSG'deki döneminde iki lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını kazandı. Arjantin A Milli Takımı formasını 8 kez sırtına geçiren futbolcu, bir gol kaydetti.

Aktif futbolcular içinde Serie A'da en fazla gol atan ikinci oyuncu olan Icardi (121), Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı çıktığı maçlarda boş geçmedi. Süper Lig tarihinde Galatasaray'da üst üste 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray'da çıktığı 24 maçta 22 kez fileleri sarstı ve 7 asist yaptı. Kupa koleksiyonuna Süper Lig'deki ilk yılında şampiyonluk ekledi. Kiralık sözleşmesi bitince kulübü Paris Saint Germain'e geri dönen Arjantinli süperstar, Galatasaray'daki unutulmaz macerasına devam dedi.