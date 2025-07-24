Icardi China Suarez'i aldattı mı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son günlerde magazin gündemine damgasını vuran iddialarla karşı karşıya. Medyaya yansıyan haberlere göre, Icardi'nin uzun süredir birlikte olduğu partneri Çinli ünlü China Suarez'i aldattığı öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren isim olan Natasha Rey, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Icardi'nin kendisine özel fotoğraflar gönderdiğini iddia etti ve bazı görselleri Instagram hesabından yayınladı. Bu gelişmelerin ardından futbol dünyasını ve taraftarları sarsan soru gündeme geldi: Acaba Icardi gerçekten China Suarez'e ihanet mi etti?

GALATASARAY'IN YILDIZI MAURO ICARDI'YE ALDATMA İDDİASI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında, sevgilisi China Suarez'i aldattığı iddiaları gündeme geldi. İddiayı ortaya atan Natasha Rey, Icardi'nin kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü ve bu fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Icardi ise iddiaları yalanlayarak, asıl çıplak fotoğraf gönderenin Natasha Rey olduğunu belirtti.

ICARDI'DEN SERT TEPKİ: "BURALARI YAKARIM"

Icardi, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi kandırmaya çalışmayı bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak videoları ifşaladığım için hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!" ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN İRONİK YANIT: "DAHA İNANDIRICI OLSUN"

Icardi, konuyla ilgili bir başka paylaşımında ise alaycı bir üslup kullanarak, "Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... öyle ucuz işler yapmayın! Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama!" dedi. Futbolcu, bu sözleriyle hem iddiaları hafife aldığını gösterdi hem de Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki başarısına gönderme yaptı.