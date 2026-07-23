İbrahim Çeçen, 'Gönlü zengin 50 iş insanı' listesinde yer aldı

Ağrı’ya kazandırdığı okul, yurt ve eğitim yatırımlarının yanı sıra adını taşıyan üniversitenin kuruluşuna verdiği büyük desteklerle tanınan hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen ve ailesi, Türkiye’nin önde gelen ekonomi yayınlarından Capital Dergisi tarafından açıklanan "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" listesinde yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Rektör Gülçin’den Tebrik Mesajı

İbrahim Çeçen’in listede yer alması dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yaşanan gururu şu sözlerle dile getirdi:

"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak, üniversitemizin kurucusu, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen Bey ve ailesinin, Capital Dergisi'nin 'Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' listesinde yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitime, bilime ve toplumsal kalkınmaya sunduğu kıymetli katkılarla binlerce gencin hayatına dokunan İbrahim Çeçen’in bu anlamlı listede yer alması, sosyal sorumluluk anlayışının ve hayırsever vizyonunun önemli bir göstergesidir."

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu