Iberia Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Iberia Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Iberia Başakşehir maçı kaç kaç? Başakşehir Konferans Ligi'nde Iberia ile karşı karşıya geliyor. Iberia Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Iberia Başakşehir canlı maç anlatımı ve Iberia Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Iberia Başakşehir maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Iberia Başakşehir maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Iberia Başakşehir maçı saat 19.00'da başlayacak.

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Iberia Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iberia Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iberia Başakşehir maçı Tiflis'da, Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynanacak.