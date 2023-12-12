Hyundai hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Hyundai hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Hyundai markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Hyundai hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

HYUNDAİ HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Hyundai Grubu (Hangıl ??), Güney Kore'de 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından kurulan şirketler grubudur. İlk Hyundai firması inşaat şirketi olarak kurulmuştur. Hyundai, aralarında inşaat müteahhitliği, otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik de bulunan pek çok alanda etkinlik göstermektedir. Hyundai'nin tüm dünyadaki en iyi bilinen markası otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve dünyadaki 5. büyük otomobil üreticisi olan Hyundai Motor Şirketi'dir.

Grubun geçmişi 1940'ta Chung Ju Yung tarafından kurulan küçük bir tamir atölyesine dayanmaktadır. 1947'de kurulan Hyundai Engineering & Construction Company (HEC) Kore'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasında kilit rol oynamış ve Grubun 60'lı ve 70'li yıllarda çelik, gemi yapımı, otomobil ve makine üretimi gibi değişik ağır sanayi sektörlerine girmesi için zemin oluşturmuştur.

1967'de Hyundai Motor Company'nin kurulması, grubun daha hassas teknolojiler gerektiren sanayi kollarına geçişini belirlemiştir. 1967'de kurulan Hyundai Motor Company bugün otomotiv üretiminde Kore'nin tartışılmaz lideri, dünyanın ise önde gelen otomotiv üreticilerindendir. Şirket 52.000'den fazla personeli ile Hyundai Grubu'nun temel taşlarından birini teşkil etmektedir. 1998 yılında Kia firmasının da satın alınması ile Hyundai, Kore otomotiv pazarının %70'ini ele geçirmiştir.

Hyundai Motor Company'nin Güney Kore'deki fabrikaları haricinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'da da global üretim merkezleri bulunmaktadır. Hyundai Otomotiv Grubu, 2005 yılı sonundaki global satışları itibarıyla dünyanın en büyük 6'ncı otomotiv üreticisi konumunda bulunmaktadır ve 2010 yılı itibarıyla 5'inciliğe yükselmeyi hedeflemektedir.

Hyundai Motor Company'nin yılda 1,5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip Ulsan fabrikası, dünyanın kompleks halindeki en büyük otomotiv üretim tesisidir.

Hyundai Grubu, bünyesindeki 45 şirketi ile Kore'nin ve dünyanın en büyük gruplarından birisidir. Dünya çapında 180.000'den fazla personeli bulunan Grup; motorlu araçlar üretimi, mühendislik, inşaat, gemi yapımı, çelik, petrokimya, makine, havacılık, elektronik ve finans sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kibar Holding'in 1997 yılında Hyundai firması ile %50-%50 eşit ortaklık kurması ile Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 1997 Temmuz ayında faaliyete geçen 125.000 araç/yıl üretim kapasiteli Ali Kahya tesisleriyle grup, Türk otomotiv sanayinde öncü kuruluşlar arasında yerini almaktadır.

Otomotiv tesisine hizmet verecek koltuk, iç donanım, taban ve tavan kaplamaları üreten yan sanayi şirketi ise hemen ana tesisler yanında faaliyete geçmiştir. Kibar Grubu şirketleri ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahiptir.