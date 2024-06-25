Hüseyin Yücel kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar 2024?

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yücel'in "hayatını Beşiktaş'a, spora ve eğitime adayan" bir isim olduğunu belirtti. Peki, Hüseyin Yücel ne iş yapıyor, serveti ne kadar 2024?

HÜSEYİN YÜCEL NE İŞ YAPIYOR, SERVETİ NE KADAR?

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Hüseyin Yücel'in kişisel serveti bilinmemektedir.

Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde, farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Futbolla da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018 – 19 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde bulundu.

Yücel, 2022 yılına gelindiğinde Baheçehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak atandı.

İki çocuk babası olan Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.