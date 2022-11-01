Hulusi Kentmen arama motoru Google tarafından doodle oldu. Birçok filmde rol alan usta oyuncu bazen zengin ve sert bir baba karakteri ile bazen ise candan bir emniyet amiri olarak karşımıza çıkan Hulusi Kentmen'in hayatı merak edildi. Peki, Hulusi Kentmen kimdir? Google Hulusi Kentmen için özel doodle hazırladı! Hulusi Kentmen ne zaman öldü, neden öldü, hayatı ve filmleri nedir? Hulusi Kentmen kaç yaşında vefat etti?

Emekliliğinin ardından kendisini sahnelere ve sinemaya veren Kentmen, halkevlerinde, Ses Tiyatrosu'nda ve Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkmıştı. 1993'te vefat eden Hulusi Kentmen'in hayatı araştırılıyor. Peki, Hulusi Kentmen kimdir? Google Hulusi Kentmen için özel doodle hazırladı! Hulusi Kentmen ne zaman öldü, neden öldü, hayatı ve filmleri nedir? Hulusi Kentmen kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.

HULUSİ KENTMEN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

HULUSİ KENTMEN FİLMLERİ

Hulusi Kentmen Türk Sinemasında 276'dan fazla filmde rol aldı. Bu filmler arasında en bilinen ve en sevilenlerden birkaçı şu şekilde; Yalancı Yarim, Oh Olsun, Küçük Hanımefendi, Kınalı Yapıncak, Sezercik Yavrum Benim, Sev Kardeşim.