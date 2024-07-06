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Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Hollanda-Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi olduğu merak ediliyor. Hollanda-Türkiye maçı 06 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hollanda- Türkiye maçı şifresiz mi? Hollanda- Türkiye maçı hakemi kim? Hollanda- Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hollanda- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda- Türkiye maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-07-2024 HOLLANDA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hollanda ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Hollanda-Türkiye Maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Çeyrek Final maçı, Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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