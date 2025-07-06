Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı voleybol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Millilerimizin, Hollanda karşısındaki mücadelesi 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında önemli bir yer tutuyor.

Hollanda- Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı, voleybol tutkunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisindeki bu önemli karşılaşmalar, "Hollanda- Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Maç tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri netleşti. Peki, Hollanda- Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), 2025 VNL'nin üçüncü haftasında Hollanda ile karşılaşacak.

Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu maç, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VNL HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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