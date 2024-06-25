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Hollanda Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Avusturya maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hollanda Avusturya maçı oynanıyor. Hollanda Avusturya maçı kaç kaç merak ediliyor. Hollanda Avusturya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Hollanda Avusturya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hollanda Avusturya maçı oynanıyor. Hollanda Avusturya maçı kaç kaç merak ediliyor. Hollanda Avusturya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Hollanda Avusturya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Hollanda Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Avusturya maçı ne oldu?

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN

Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Avusturya maçı saat 19.00'da başlayacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda Avusturya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda Avusturya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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