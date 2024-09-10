Hollanda Almanya maçı hangi kanalda? Hollanda Almanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Hollanda Almanya maçı hangi kanalda? Hollanda Almanya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Hollanda Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hollanda Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Hollanda Almanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

HOLLANDA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Almanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Hollanda Almanya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Hollanda Almanya maçını şifresiz izleyebilecekler.

HOLLANDA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Almanya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

HOLLANDA ALMANYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Hollanda Almanya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda Almanya maçı, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.