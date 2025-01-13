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Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL?

Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL?
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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi mi, ne kadar ve Ankara-İstanbul bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yolcular tarafından araştırılıyor. Peki, hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi?

Hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi mi ve Ankara- İstanbul bilet fiyatları arttı mı, ne kadar oldu merak ediliyor. TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 itibarıyla Yüksek Hızlı Tren ve diğer tren biletlerine zam yapıldığını açıkladı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

HIZLI TREN BİLET FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "13 Ocak 2025'ten itibaren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir güncellemeyle yenilenmiştir. Yolcularımıza ekonomik ve konforlu ulaşım sunmaya devam edeceğiz" denildi.

Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL?

Yeni tarife kapsamında, Ankara-İstanbul bileti 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya bileti 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir bileti ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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