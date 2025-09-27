Hesaplarınızı kontrol edin! Bazı IBAN'lar değişti

Türkiye'nin ilk dijital bankacılık uygulamalarından Enpara, QNB Finansbank'tan ayrılarak Enpara Bank A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. 2012'den bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com'un tüm ürünleri ve müşteri hesapları yeni bankaya devredildi.

IBAN'LAR DEĞİŞTİ

Devirle birlikte en kritik değişiklik IBAN numaralarında yaşandı. Daha önce "111" kodunu içeren IBAN'lar geçerliliğini yitirirken, tüm müşteriler artık yeni IBAN numaraları üzerinden işlem yapacak.

Banka, özellikle kira ödemesi gibi düzenli işlemlerde aksama yaşanmaması için önlem aldığını duyurdu. Eski IBAN'lara yapılan EFT ve SWIFT transferleri, 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ AYRILIYOR

Kredi kartı kullanıcılarını da ilgilendiren yeni düzenleme kapsamında, QNB Finansbank ve Enpara kartlarını aynı anda kullanan müşterilerin limitleri ayrılacak. Artık iki kartın limitleri birbirinden bağımsız olacak. Limit paylaşımı ise müşterilerin tercihine bırakılacak.

ÜCRETSİZ İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Enpara, yeni dönemde de EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz olacağını; kredi kartlarının ise ömür boyu aidatsız kalacağını açıkladı.