Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekipte tecrübeli kaleci Andre Onana, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.
- Trabzonspor'lu kaleci Andre Onana, sağ ayak bileğinde ağrı hissettiği için takım antrenmanına katılamadı.
- Trabzonspor'da Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu, Savic ve Onuralp Çevikkan sakatlık veya hastalık nedeniyle antrenmana katılmadı.
- Trabzonspor, 8 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile maç yapacak.
Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleşti.
Antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarında tempoyu yüksek tutan bordo-mavililer, son bölümde taktik antrenmana geçti. Ancak Andre Onana, sağ ayak bileğinde ağrı hissettiği için takımla çalışmalara katılamadı.
BİREYSEL ÇALIŞMA YAPTI
Kamerunlu file bekçisinin fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun durumunu Alanyaspor maçı öncesi yakından takip edecek.
EKSİKLER KABARIK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic, ayrıca hasta olduğu açıklanan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmana katılmadı. Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.