Hepsijet Cumartesi Pazar dağıtım yapıyor mu? Hepsijet Cumartesi günü kargo dağıtımı saat kaça kadar?

Hepsijet Cumartesi Pazar dağıtım yapıyor mu? Hepsijet'in Cumartesi ve Pazar günleri kargo dağıtımı hizmeti olup olmadığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Hepsijet'in cumartesi günleri kargo dağıtımının saat kaça kadar devam ettiğini öğrenmek istiyorlar. Peki, Hepsijet Cumartesi Pazar dağıtım yapıyor mu? Detaylar...

HEPSİJET CUMARTESİ DAĞITIM YAPIYOR MU?

Hepsijet cumartesi günleri de dağıtım yapmaktadır. Standart Plus teslim şeklinde ise dağıtıma çıktığı gün adresinize uğrama yapılmaktadır. Hepsijet internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bugün Randevulu - Bugün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Bugün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır. Ertesi Gün Randevulu Gönderinin teslimatı, ertesi gün; - Ertesi Gün Randevulu Sabah 9:00 ile 13:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Öğlen 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, - Ertesi Gün Randevulu Akşam 18:00 ile 23:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır.

HEPSİJET KARGOM NEREDE?

Müşteri hizmetleri veya Hepsijet'in resmi web sitesi üzerinden kargo takip numarasıyla gönderinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu hizmetler, teslimat sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için anlık bilgi sağlamaktadır.