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Hedef Holding'de üst düzey atama

Hedef Holding'de üst düzey atama
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Bünyesinde Hedef Yatırım Bankası, İnfo Yatırım, Hedef Portföy ve Colendi Menkul Değerler gibi önde gelen finans şirketlerini barındıran Hedef Holding, CEO'luk görevine Bülent Kırımlı'nın getirildiğini duyurdu.

Finans ve sermaye piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Bülent Kırımlı, Hedef Holding'e CEO olarak atandı. 1994 yılından bu yana yatırım sektörünün çeşitli alanlarında önemli görevler üstlenen Kırımlı, yeni görevinde Hedef Holding'in büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Bülent Kırımlı kimdir?

1971 yılında doğan Bülent Kırımlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş hayatına 1994 yılında Global Yatırım'da başlayan Kırımlı, 2002 yılına kadar sektörün önemli kurumlarında satış ve pazarlama departmanlarında önemli görevler üstlendi.

2002 – 2004 yılları arasında MNG Yatırım'da, 2004 – 2012 yılları arasında ise Turkish Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Kırımlı, 2012 – 2019 yılları arasında kurucuları arasında yer aldığı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'de Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yaptı.

Halihazırda Hedef Yatırım Bankası, İnfo Yatırım ve Hedef Varlık Kiralama bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kırımlı, sahip olduğu bilgi birikimi ve liderlik vizyonuyla artık Hedef Holding'in CEO'su olarak görev yapacak.

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