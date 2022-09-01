Hazal Kaya hasta mı? Hazal Kaya hastalığı ne? Hazal Kaya sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmamasıyla dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra takipçilerine son durumunu anlatan ünlü oyuncu paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Kullanıcılar Hazal Kaya'nın sağlık durumunu araştırmaya başlandı. Peki, Hazal Kaya hasta mı? Hazal Kaya hastalığı ne? İşte, Hazal Kaya sağlık durumu!

HAZAL KAYA HASTA MI?

Sosyal medyada bir süredir paylaşımda bulunmayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, son yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarından dolayı arayı açtığını söyledi. Instagram hikayesi atarak takipçilerini bilgilendiren Kaya, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA SAĞLIK DURUMU!