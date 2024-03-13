Hayrettin Dağ kimdir? Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hayrettin Dağ kimdir? Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ kaç yaşında, nereli?
Hayrettin Dağ kimdir? Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hayrettin Dağ kimdir? Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Hayrettin Dağ nereli? Detaylar haberimizdedir…
HAYRETTİN DAĞ KİMDİR?
Hayrettin Dağ, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.