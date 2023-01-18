Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 6. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Hayatımın Şansı bugün 6. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler Google'da, Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 6. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Hayatımın Şansı canlı yayın nereden izlenir? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Hayatımın Şansı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayatımın Şansı canlı izle! Fox TV Hayatımın Şansı 6. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Hayatımın Şansı yeni bölümde neler olacak?
Diziyi televizyondan veya Fox TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare'yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...
Doğa, Yonca'nın teklifini kabul eder. Artık onların gidiş hazırlığı başlar... üç kız kardeş planlandığı gibi yurt dışına gideceklerdir...Turgay ise Rüzgar'ı kendi ile işbirliği yapması için ikna etmeye çalışıyordur. Diğer yandan ise hiç beklenmedik bir ittifak doğmak üzeredir... Canan ile Erman ortak amaçları için bir araya gelirler.
Alican Yücesoy : Rüzgar
Şifanur Gül : Yonca
Musa Uzunlar : Turgay
Erkan Avcı : Mazhar
İlker Kızmaz : Alpay
Kemal Uçar : Erman Arsoy
Neslihan Arslan : Merve
Açelya Devrim Yılhan : Canan
Sermet Yeşil : Behçet Arsoy
Aslı Samat : Filiz
Tuğçe Yolcu : Doğa Moral
Aslıhan Kapanşahin : Burcu Moral
Sekvan Serinkaya
Hale Soygazi
Hira Su Yıldız : Sare