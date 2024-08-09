Hatayspor Teknik Direktörü kim? Özhan Pulat kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Hatayspor Teknik Direktörü kim?

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZHAN PULAT KİMDİR?

Doğum: 30 Eylül 1984 (39 yıl yaşında), Bursa, Türkiye

Özhan Pulat, 30 Ekim 1984 yılında doğdu. 2015-2016 yıllarında Bursaspor'da takım antrenörü oldu. TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 2017-2019 yıllarında Gaziantep Futbol Kulübünde profesyonel takım antrenörü olarak görev aldı. Daha sonra GMG Kastamonuspor'da profesyonel takım antrenörü oldu. 2020 yılında Vavacars Fatih Karagümrük'te profesyonel takım antrenörlüğü yaptı.

9 Eylül 2020'de Atakaş Hatayspor'da profesyonel takım antrenörü oldu. 31 Ağustos 2022'de MKE Ankaragücü'nde profesyonel takım antrenörlüğü yaptı. 7 Ağustos 2023 tarihinde Adanaspor A.Ş.'de profesyonel takım teknik sorumlusu oldu. 3 Mayıs 2024 tarihi itibari ile Atakaş Hatayspor'da profesyonel takım teknik sorumlusu görevini üstlendi. Bu görevi 30 Haziran 2024 tarihine kadar sürdürecek.