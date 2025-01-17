Hatayspor Galatasaray hangi kanalda? Hatayspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Hatayspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Hatayspor Galatasaray maçı yayın bilgisi...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Hatayspor Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecekler. Hatayspor Galatasaray maçı Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.