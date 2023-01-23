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Hande Erçel Hakan Sabancı sevgili mi? Hakan Sabancı sevgilisi kim?

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Hande Erçel Hakan Sabancı sevgili mi? Hakan Sabancı sevgilisi kim?

Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Magazin gündeminde yer alan iki isim olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı hakkında çıkan aşk iddialarının doğruluğu ise merak edildi. Peki, Hande Erçel Hakan Sabancı sevgili mi? Hakan Sabancı sevgilisi kim?

Hande Erçel, aşk iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile ilk kez görüntülendiHande Erçel, aşk iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile ilk kez görüntülendi
Aşklarını Yalanlayan Ünlü Çift Birlikte GörüntülendiAşklarını Yalanlayan Ünlü Çift Birlikte Görüntülendi

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek aşk yaşadığı iddiasını yalanlamıştı. İddiaları yalanlamasının ardından magazin kameralarına yakalanan Erçel ile Sabancı hakkında merak edilenler ise Hande Erçel Hakan Sabancı sevgili mi? Hakan Sabancı sevgilisi kim? soruları ile araştırıldı. İşte detaylar...

HANDE ERÇEL HAKAN SABANCI SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, sosyetik çapkın ile bir mekanda görüntülendi. Gossippasta'da yer alan görüntülerde Sabancı ve Erçel, ilk kez yan yana objektiflere yakalandı. İkilinin 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı da söylentiler arasında.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Hakan Sabancı Hande Erçel Gündem Magazin Haberler

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