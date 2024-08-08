Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Hande Baladın kimdir?

HANDE BALADIN KİMDİR?

Doğum: 1 Eylül 1997 (26 yıl yaşında), Kütahya, Türkiye

Boy: 1,9 m

Şu andaki takımları: Turkey, Türkiye

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mevcut kulübü: Eczacıbaşı

Numarası: 7

Smaç yüksekliği: 315 santimetre

Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda smaçör olarak oynayan Türk voleybolcu. Eczacıbaşı altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; İzmir DSİ, Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Galatasaray'da forma giydi.

Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayımlanmıştır.