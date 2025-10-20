ABD'de kurduğu Chobani markasıyla dünya çapında tanınan, iş dünyasında örnek gösterilen bir başarı hikâyesine imza atan Hamdi Ulukaya, yeniden gündemde. Forbes'un 2025 tarihli Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye'nin en zengin kişisi unvanını da elde etti. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hamdi Ulukaya'nın hayatına dair detaylar haberimizde!

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, Türk asıllı Amerikalı bir girişimci, iş insanı ve hayırseverdir. Özellikle ABD'de kurduğu Chobani yoğurt markasıyla büyük bir başarıya imza atarak gıda sektöründe devrim yaratmıştır. 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ulukaya'nın başarı öyküsü, sıfırdan kurduğu bir şirketi milyarlarca dolarlık bir değere ulaştırmasıyla iş dünyasının ilham verici örnekleri arasında gösterilmektedir.

Kendi ifadesiyle "iyi yoğurt yapma hayaliyle" başlayan yolculuğu, hem Amerika'da bir gıda imparatorluğu kurmasına hem de Türkiye'nin en zengin ismi haline gelmesine neden olmuştur. Forbes'un 2025 yılında güncellediği Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde 13,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geride bırakarak zirveye oturmuştur.

HAMDİ ULUKAYA KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 doğumludur. Bu da 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olduğu anlamına gelir. Doğum günü yaklaştıkça basın ve ekonomi çevrelerinde tekrar gündeme gelmektedir. Ulukaya'nın yaşadığı deneyimler ve aldığı riskler, henüz genç sayılabilecek bir yaşta böylesine büyük bir başarıya ulaşmasının arkasında yatan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

HAMDİ ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi süt ürünleri üretimiyle uğraşan bir Kürt ailedir. Köy yaşamı ve küçük yaşta edindiği süt ürünleri bilgisi, onun ileride yoğurt sektöründe dünya çapında bir markaya dönüşecek bir girişime ilham vermesine zemin hazırlamıştır.

HAMDİ ULUKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Ulukaya, başta gıda olmak üzere birçok alanda aktif bir girişimcidir. Asıl şöhretini, 2005 yılında kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu ve 2007'de piyasaya sürdüğü Chobani markasıyla elde etmiştir. Amerika'da "Greek Yogurt" olarak bilinen süzme yoğurt türünü pazara sunarak sektörde çığır açmıştır. Chobani, birkaç yıl içinde ABD'nin en çok satan yoğurt markası haline gelmiş ve yoğurt pazarının yüzde 50'sinden fazlasını kontrol eder duruma gelmiştir.

Ulukaya ayrıca bir işveren olarak da örnek gösterilmektedir. İşçi haklarına verdiği önem, çalışanlara hisse dağıtması, mültecilere istihdam sağlaması ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki adımları, onu sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk lideri konumuna da taşımıştır.

Ayrıca, mülteciler için kurduğu Tent Vakfı ve Türkiye'de genç girişimcilere destek sağlamak amacıyla oluşturduğu Hamdi Ulukaya Girişimi gibi projelerle de adından söz ettirmektedir. "İyi iş yapmanın en iyi yolu, insanlara iyi davranmaktan geçer" sözü, onun iş ahlakını en iyi özetleyen cümledir.