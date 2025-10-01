Hamdi Akın İpek kimdir, hangi şirketin sahibi? Akın İpek nerede? Beyaz köşk satıldı mı?

Hamdi Akın İpek, Türkiye'nin iş dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Koza İpek Holding'in kurucusu ve FETÖ firarisi olarak bilinen İpek, hem Türkiye'deki ekonomik yatırımları hem de yurt dışında yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor. Peki, Akın İpek kimdir, hangi şirketin sahibi? Akın İpek nerede? Akın İpek'e ait Beyaz köşkü satıldı mı? Akın İpek hakkında son gelişmeler haberimizde...

AKIN İPEK KİMDİR?

Akın İpek, 3 Mart 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olan İpek, iş insanı olarak tanınıyor. İş hayatına babasının kurduğu İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak adım atan İpek, kısa süre içerisinde yatırımlar yaptı.

Eğitim hayatına Ankara TED Koleji'nde başlayan İpek, İngiltere'de ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı. 2011 yılında İpek Üniversitesi'ni kurarak akademik alanda da adından söz ettirdi.

AKIN İPEK KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Akın İpek, 3 Mart 1963 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 62 yaşındadır. İ

AKIN İPEK NERELİ?

Akın İpek, Adana doğumlu olup aslen Kahramanmaraşlıdır. İş dünyasındaki etkisi ve yatırımları, sadece doğduğu şehirlerle sınırlı kalmayıp Türkiye genelinde geniş bir ekonomik ağ oluşturmuştur.

AKIN İPEK NEREDE?

FETÖ ile bağlantısı iddiaları nedeniyle Türkiye'de yakalama kararı çıkarılan İpek, gözaltına alınmadan önce yurt dışına kaçtı. Bu nedenle günümüzde yurt dışında yaşadığı bilinmektedir. Hakkındaki davalar ve yakalama kararları dolayısıyla aktif olarak Türkiye'de bulunmamaktadır.

AKIN İPEK NEYİN SAHİBİ?

Akın İpek, Koza İpek Holding'in sahibi olarak birçok sektörde önemli yatırımlara imza attı. Bunlar arasında medya yatırımları da bulunuyor. 2005 yılında Bugün Gazetesi'ni, 2008'de Kanaltürk Televizyonu, Bugün TV ve Kanaltürk Radyo'yu satın aldı. 2014 yılında ise Millet Gazetesi'ni kurarak medya alanındaki etkisini pekiştirdi.

Madencilik ve enerji sektöründe de yatırımları bulunan İpek, Bergama'daki Ovacık Madeni'ni 45 milyon dolara satın aldı. Ayrıca Koza Altın İşletmeleri A.Ş. aracılığıyla Türkiye'de altın madenciliği faaliyetlerini sürdürdü.

AKIN İPEK BEYAZ KÖŞK SATILDI MI?

Bebek'te yer alan ve İstanbul Boğazı'nın en değerli hatlarından biri üzerinde bulunan Beyaz Köşk, Akın İpek'e ait olarak biliniyordu. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada Beyaz Köşk'ün KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL bedelle dördüncü ihalede satıldığını duyurdu.

İhale süreci oldukça uzun ve çetin geçti. İlk ihale 2024 yılında 750 milyon TL muhammen bedelle yapıldı fakat alıcı çıkmadı. 2025 yılı içinde yapılan ikinci ve üçüncü ihaleler, deprem ve talep yetersizliği gerekçesiyle iptal edildi. Nihayetinde dördüncü ihalede en yüksek teklif alıcı tarafından verildi ve satış süreci yönetim kurulu onayıyla tamamlanacak.

Koza Altın, KAP açıklamasında şu ifadeyi paylaştı:

"İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'nun onayının ardından tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır."

Beyaz Köşk'ün satışı, İstanbul'un en prestijli bölgelerinden birinde gerçekleşen önemli bir gayrimenkul yatırımını temsil ediyor ve Türkiye iş dünyası için dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.