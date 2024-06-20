Halk Ekmek'e zam var mı? Halk Ekmek'e zam mı geldi, ne kadar kaç TL oldu?

Halk Ekmek'e zam var mı? Sorusu gündemde. Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen ve 5 liradan satılan normal ekmeğe zam geldi. Peki, Halk Ekmek'e zam var mı? Halk Ekmek'e zam mı geldi, ne kadar kaç TL oldu?

HALK EKMEK'E ZAM VAR MI?

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla birlikte 5 liradan 8 liraya çıkarıldı. 250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti. 250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti. Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yapmıştı. Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükselmişti.

Zamlı fiyat tarifesi ise şu şekilde;

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

200 gram galeta grissini 30 TL

50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL

350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

50 gramlık altın çörek 7,5 TL

1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

350 gram sandviç ekmeği 40 TL

350 gram hamburger ekmeği 40 TL

240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL