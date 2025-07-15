MİT'ten FETÖ'nün finans ayağına ağır darbe. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında HAKMAR ve TATBAK'ın patronu Zeki Doruk'un da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren HAKMAR'ın kaç şubesinin olduğu merak ediliyor. Peki, HAKMAR kaç şubeye ulaştı ve hangi illerde yoğun olarak hizmet veriyor? HAKMAR'ın kaç şubesi var? İşte detaylar...

HAKMAR'IN KAÇ ŞUBESİ VAR?

2025 yılı itibarıyla HAKMAR'ın yaklaşık 800 şubesi bulunmaktadır. Bu sayı, firmanın son yıllarda gösterdiği istikrarlı büyümeyi gözler önüne seriyor. İlk olarak İstanbul'da faaliyetlerine başlayan HAKMAR, zamanla Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine yayılmıştır.

HAKMAR VE TATBAK'IN SAHİBİ DAHİL 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Dorukile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"BENİ GÜLEN YÜKSELTTİ"

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Zeki Doruk'un FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Zeki Doruk'un özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

FETÖ'CÜLERİ İSTİHDAM EDİLİYORDU

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Zeki Doruk'un örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.