Hakim 'Gülbahar' kimdir? Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
- Güncelleme:
ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisi, ilk bölümüyle dikkat çekiyor. Dizideki karakterlerden biri olan Gülbahar, araştırılan isimlerden. Hakim Gülbahar kimdir, Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hakim dizisinde Gülbahar'ı canlandıran Hasibe Eren kimdir?
İSTANBUL (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Gülbahar' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında?
Kendine has zekâsı olan güçlü bir kadındır. İstanbul'un gecekondu mahallesinde barındırdığı çetesiyle illegal işler yürütür. Kocasını bir çatışmada kaybedince çetenin başına geçmiştir. Lakabı "Yenge"dir. Merhametsiz bir kadın değildir ama içinde bulunduğu ortam onu insanlara güvenmemeye itmiştir. Sürekli ölçüp tartan bir yanı vardır. Bağıran, emir veren bir kadın değildir. Erkek dünyasının lideri olmasına rağmen dişiliğinden asla bir şey kaybetmemiştir. Bazen ne istediğini anlamak için tek kelimesi yeter etrafındakilere. Tıkırında giden işleri, Cevdet'in onları Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra yokuş aşağı gidecektir.
Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Gülbahar karakterini canlandıran isim Hasibe Eren'dir.
VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ.
Hasibe Özlem Eren 6 Haziran 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı.
1997 ile 2003 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır.
Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca,bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı.
24'ün aktüalite programı Bir Zamanlar Türkiye ile 2008'de televizyon sunuculuğuna adım attı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yerden Yüksek adlı dizide Gülizar rolünü canlandırmıştır. 2012-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Gülistan rolünü oynamıştır. atv'de yayınlanan ve 25 Mayıs 2016 tarihinde final yapan Aile İşi dizisinde Emel rolünü canlandırmıştır.
- Arzunun Onda Dokuzu
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
- Rumuz Goncagül
- Yeditepeli Aşk
- Hakim - Gülbahar - 2022-
- Sen Ben Lenin Meryem - 2021
- Jet Sosyete - Pelin Soner/ Şennur Yılmaz/ Gülnur Kühn - 2018-2020
- Türk Malı - Bakiye Çekirdek - 2017
- Aile İşi - Emel - 2016
- Kara Bela - Kudret'in karısı - 2015
- Yalan Dünya - Gülistan - 2012-2014
- Pazarları Hiç Sevmem - Reyhan - 2012
- Yerden Yüksek - Gülizar - 2010
- Adab-ı Muaşeret
- Anlat İstanbul
- Kıskanmak - 2009
- Avrupa Yakası - Makbule Kıral - 2006-2009
- Usta Hilal - 2008
- Yağmur Zamanı - Turna - 2004
- Oyuncak Fabrikası - 2003
- Kibar Ana - 2002
- Canım Kocacığım - 2002
- Aşk Meydan Savaşı - İclal - 2002
- Şaşı Felek Çıkmazı - Nurşim - 2000
- Sıdıka - Sıdıka Saka - 1997
- (2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022