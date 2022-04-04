Hakim 'Gülbahar' kimdir? Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

İSTANBUL (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Gülbahar' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında?

HAKİM GÜLBAHAR KİMDİR?

Kendine has zekâsı olan güçlü bir kadındır. İstanbul'un gecekondu mahallesinde barındırdığı çetesiyle illegal işler yürütür. Kocasını bir çatışmada kaybedince çetenin başına geçmiştir. Lakabı "Yenge"dir. Merhametsiz bir kadın değildir ama içinde bulunduğu ortam onu insanlara güvenmemeye itmiştir. Sürekli ölçüp tartan bir yanı vardır. Bağıran, emir veren bir kadın değildir. Erkek dünyasının lideri olmasına rağmen dişiliğinden asla bir şey kaybetmemiştir. Bazen ne istediğini anlamak için tek kelimesi yeter etrafındakilere. Tıkırında giden işleri, Cevdet'in onları Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra yokuş aşağı gidecektir.

HAKİM GÜLBAHAR GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Gülbahar karakterini canlandıran isim Hasibe Eren'dir.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. HASİBE EREN KİMDİR? Hasibe Özlem Eren 6 Haziran 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı. 1997 ile 2003 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca,bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı. 24'ün aktüalite programı Bir Zamanlar Türkiye ile 2008'de televizyon sunuculuğuna adım attı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yerden Yüksek adlı dizide Gülizar rolünü canlandırmıştır. 2012-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Gülistan rolünü oynamıştır. atv'de yayınlanan ve 25 Mayıs 2016 tarihinde final yapan Aile İşi dizisinde Emel rolünü canlandırmıştır. Rol aldığı bazı oyunlar Arzunun Onda Dokuzu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Rumuz Goncagül

Yeditepeli Aşk Filmografi Hakim - Gülbahar - 2022-

Sen Ben Lenin Meryem - 2021

Jet Sosyete - Pelin Soner/ Şennur Yılmaz/ Gülnur Kühn - 2018-2020

Türk Malı - Bakiye Çekirdek - 2017

Aile İşi - Emel - 2016

Kara Bela - Kudret'in karısı - 2015

Yalan Dünya - Gülistan - 2012-2014

Pazarları Hiç Sevmem - Reyhan - 2012

Yerden Yüksek - Gülizar - 2010

Adab-ı Muaşeret

Anlat İstanbul

Kıskanmak - 2009

Avrupa Yakası - Makbule Kıral - 2006-2009

Usta Hilal - 2008

Yağmur Zamanı - Turna - 2004

Oyuncak Fabrikası - 2003

Kibar Ana - 2002

Canım Kocacığım - 2002

Aşk Meydan Savaşı - İclal - 2002

Şaşı Felek Çıkmazı - Nurşim - 2000

Sıdıka - Sıdıka Saka - 1997 Ödülleri (2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü

Haberler.com - Gündem