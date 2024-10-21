Hakan Şükür, Ağustos 2016'dan beri Türkiye'de Gülen hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle aranmakta ve 2016 ortasından itibaren ABD'de sürgün yaşamaktadır. Birçok kişi Hakan Şükür'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. FETÖ firarisi olarak ABD'ye kaçan Hakan Şükür kimdir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Detaylar haberimizde...

HAKAN ŞÜKÜR KİMDİR?

Hakan Şükür, futbol kariyerine 1987 yılında doğup büyüdüğü şehrin takımı Sakaryaspor'da başlamıştır. Burada geçirdiği üç sezon boyunca Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış, ardından 1990 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur. 1992 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayarak kariyerinde önemli bir adım atmıştır.

Galatasaray'da iki sezon üst üste Süper Lig, Başbakanlık Kupası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşamış, 1995 yılında Torino ile anlaşarak Serie A'ya adım atmıştır. Ancak, sadece dört ay Torino'da kalmış ve 1995'te Galatasaray'a geri dönmüştür. Bu süreçte, takımın dört yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğu, üç yıl üst üste Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve üç Türkiye Kupası kazanmalarına katkı sağlamıştır. 2000 yılında Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanarak tarih yazarken, Hakan Şükür bu zaferin önemli bir parçası olmuştur.

2000 yılında tekrar İtalya'ya dönen Hakan, Inter ve 2001-02 sezonunda kiralık olarak Parma formalarını giymiştir. Parma ile birlikte Coppa Italia'yı kazanmıştır. 2002 yazında, eski takım arkadaşı Tugay Kerimoğlu ile birlikte Blackburn Rovers'a transfer olmuş, ancak ağır bir sakatlık sonucu sadece 9 maça çıkabilmiştir. Sezon sonunda kulüpten serbest bırakılarak tekrar Galatasaray'a dönmüş, burada iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu daha yaşamıştır. Hakan Şükür, 2008 yılında futbolculuğu bıraktığını açıklamıştır.

2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçilen Hakan Şükür, Aralık 2013'te bağımsız olarak görev yapmak üzere partiden istifa etmiştir. Ağustos 2016'dan beri Türkiye'de Gülen hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle aranmakta ve 2016 ortasından itibaren ABD'de sürgün yaşamaktadır. 14 Temmuz 2017 tarihinde, Hakan Şükür'e verilen tüm madalyaların iptal edilmesini öngören bir kararname yayımlanmıştır.

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