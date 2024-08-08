Hakan Reçber kimdir? Milli tekvandocu Hakan Reçber kaç yaşında ve nereli?

Hakan Reçber kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Hakan Reçber'in hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Milli tekvandocu Hakan Reçber Olimpiyat Oyunları'nda kaçıncı olduğu merak ediliyor. Hakan Reçber kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

HAKAN REÇBER KİMDİR?

Hakan Reçber, 17 Ağustos 1999 yılında doğdu. Türk tekvandocudur. 63 ve 68 kilolarda mücadele eden Reçber, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2021, 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere'den Mohammed Nour'u, çeyrek finalde Bulgaristan'dan Bozhidar Avramov'u ve yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başarı Jaouad Achab'ı yenerek finale yükseldi. Finalde İspanya'dan Joan Jorquera'yı 18-12 yenenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye'yi Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Levente Jozsa, çeyrek finalde ise İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Bulgaristan'dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 kotasını aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, bronz madalya aldı. Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Reçber, son 16 turunda Brazilyalı Edival Pontes'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'u 23-8, bronz madalya maçında Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyayı kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde Fransa adına yarışan Souleyman Alaphilippe'yi 20-14 altın madalya kazandı. İlk turda Moldovalı Serghei Uscov'u 26-5 teknik üstünlükle; çeyrek finalde Sırp Novak Stanic'i 22-10; yarı finalde ise İspanyol Joan Jorquera'yı 13-11 yenerek fnale çıkmıştı.[8] Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazandı ve erkeklerde Grand Prix altın madalyası kazanan ilk Türk tekvandocu oldu. İlk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya7dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.[9] Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 68 kg'da final müsabakasındaJavier Perez Polo'ya maçın so saniyelerinde verdiği puanlarla 25-24 yenilerek gümüş madalya kazandı. Son 16 turunda Libyalı Najimuldin Birzeeq'i 34-24; çeyrek finalde Karadağlı Zinedin Becovic'i 35-34; yarı finalde ise Hırvat Lovre Brecic'i 36-33 yenerek finale çıkmıştı.[10] Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 63 kilo final müsabakasında Faslı rakibi Abdelbasset Wasfi'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, ilk turdaki rakibinin diskalifiye olmasıyla yükseldiği ikinci turda Lübnan'dan Ralph Honeine'yi, üçüncü turda İtalya'dan Dennis Baretta'yı, çeyrek finalde Çin'den Yushuai Liang'ı ve yarı finalde Meksikalı Carlos Navarro'yu yenerek finale çıktı. 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı yenerek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.