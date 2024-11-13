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Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?

Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?
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11. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaş'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı. Keleş, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştırmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, 11. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?

HAKAN KELEŞ'İN PERFORMANSI

Lacivert-beyazlı kulüp, takımın başına son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

Sivaspor ve Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı. Ekim 2023 ve Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'yı çalıştıran Keleş, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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